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الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصادر: إحالة المتهم بالتنمر على رجال الشرطة للمحاكمة قريبًا

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 10:01 م
المتهم بالتنمر على
المتهم بالتنمر على رجال الشرطة
حسام التمساح
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كشف مصدر قضائي عن أن نيابة المطرية الجزئية انتهت من التحقيقات في اتهام تاجر ملابس بالتنمر والسخرية من رجال الشرطة، كما تسلمت النيابة تقارير فحص الفيديو وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وخلال أيام سيتم إحالة المتهم للمحاكمة العاجلة.

أدلى تاجر ملابس باعترافات تفصيلية أمام النيابة، برئاسة المستشار عمرو عبدالعال، في اتهامه بالتنمر والسخرية من رجال الشرطة وقال: "أنا كان قصدي اتشهر"، وتابع المتهم أنه قام بتصوير الفيديوهات ونشرها على تطبيق تيك توك، وعقب انتشارها على فيسبوك تم إلقاء القبض علىّ".

وتبين من التحقيقات أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة المطرية بقيام المتهم بارتداء ملابس الشرطة والسخرية منهم وتصوير فيديو وبثّه عبر مواقع التواصل والتيك توك، وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة.

بإعداد الأكمنة، تم ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات، وكلفت بسرعة إجراء التحريات.

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