واشنطن تفرض عقوبات على قيادي بالحرس الثوري لدعمه الحوثيين

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، أن دعم إيران جماعة الحوثي في اليمن يطيل أمد النزاع ويهدد استقرار البلاد.وقال بومبيو، في تصريح عبر حسابه على موقع تويتر، اليوم، إن الولايات المتحدة وضعت حسن إيرلو، الضابط في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، على قائمة العقوبات.وأشار بومبيو إلى أنه تم فرض عقوبات أيضا على جامعة تدعم عمليات تجنيد الحرس الثوري الإيراني، مشيرا إلى أن دعم إيران للحوثيين يغذي الصراع في اليمن ويزيد من عدم الاستقرار في البلاد.وأوضح الوزير الأمريكي أن تعيين حسن إيرلو في صنعاء من قبل الحرس الثوري يشير إلى نية إيران زيادة دعم الحوثيين وتعقيد التوصل لحل للأزمة اليمنية.