شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة يصوت فى جولة الإعادة لانتخابات البرلمان بالإسماعيلية

حرص شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالإسماعيلية، على الإدلاء بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى، مستقلًا كرسيا متحركا، مؤكدًا أنه جاء ليدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية، مطالبًا المواطنين بالمشاركة في العرس الديمقراطي.وانطلقت جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بمحافظة الإسماعيلية، صباح أمس الإثنين، على 5 مقاعد فردية يتنافس عليها 10 مرشحين، مقسمين على 3 دوائر، الدائرة الأولى مقعدان ويتنافس عليهما 4 مرشحين، والدائرة الثانية مقعد ويتنافس عليها مرشحان، والدائرة الثالثة مقعدان ويتنافس عليهما 4 مرشحين.وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، حزمة إجراءات احترازية وتدابير وقائية لحماية الناخبين من فيروس كورونا المستجد، تضمنت التشديد على ارتداء الكمامة وتعقيم اللجان والمقرات الانتخابية.