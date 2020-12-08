عودة 98 أوزباكستانيًا من مخيمات في سوريا

قالت حكومة طشقند إن أوزبكستان أعادت 25 امرأة و73 طفلا اليوم الثلاثاء من سوريا حيث كانوا يقيمون في مخيمات مع غيرهم من أسر مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي.وقال مصدر حكومي الشهر الماضي إن عشرات من عرقية الأوزبك ما زالوا في مخيمي الهول وروج في منطقة يسيطر عليها الأكراد في سوريا ويعيشون "في ظروف يرثى لها".وانتزع مقاتلون أكراد السيطرة على أغلب أراضي شمال وشرق سوريا من تنظيم داعش الإرهابي ويحتجزون منذ ذلك الحين آلاف المقاتلين في السجون.وقال صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في أغسطس إن ثمانية أطفال توفوا في مخيم الهول الذي قال إن أطفالا من 60 دولة يقيمون فيه في ظروف صعبة. وزاد تفشي جائحة كوفيد-19 من تدهورالأوضاع.