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الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عمدة أنقرة السابق لمعارض: أسود أردوغان سيؤدبونك

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 05:03 م
مليح جوكتشك
مليح جوكتشك
مروة عنبر
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وجّه رئيس بلدية أنقرة السابق عن حزب العدالة والتنمية، مليح جوكتشك، الذي استقال من منصبه، تهديدات إلى رئيس البلدية الحالي عن حزب الشعب الجمهوري المعارض منصور يافاش، بعد فضح الأخير ملفات الفساد المالي في البلدية خلال فترة تولي جوكتشك رئاستها، قائلا: "إما أن تستقيم من تلقاء نفسك أو أننا سنجعلك تستقيم".

وقال "جوكتشك"، الذي تورط في فضيحة إنفاق مئات الملايين من الليرات على منحوتات الديناصورات وحديقة أنكا التي لا تحظى بشعبية: "انظر يا منصور، أنت تحاول الجلوس في الرئاسة وأن تصبح طاغية، أعضاء حزب العدالة والتنمية مروضو ​​أسود ليس من الصعب أن يؤدبوا شخصًا مثلك، فإما أن تستقيم من تلقاء نفسك أو أننا سنجعلك تستقيم".

وكان من المقرر أن يعلن رئيس بلدية أنقرة الحالي، أمس الاثنين، عن ملفات الفساد في البلدية تحت إدارة العدالة والتنمية برئاسة مليح جوكتشك، ولكن أعضاء الحزب الحاكم غادروا الاجتماع سريعا ما تسبب في عدم استكمال الاجتماع بسبب عدم حضور الأغلبية، وعلق يافاش قائلا: "إنهم لا يريدون أن يعرف سكان أنقرة الحقيقة".

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