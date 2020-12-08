ألمانيا تتوعد بالرد على الاستفزازت التركية من خلال القمة الأوروبية

أعلن ووزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، أن قمة الاتحاد الأوروبي التي من المقرر أن تنعقد خلال الأسبوع الجاري؛ سوف تشهد اتخاذ قرارات بشأن الاستفزازات التركية في منطقة المتوسط.وأكد «ماس»، في بيان نشرته وزارة الخارجية الألمانية، أنه «في حين يحاول الاتحاد الأوروبي مواصلة الحوار مع تركيا، إلا أنها تواصل استفزازاتها، لذلك يتعين على المجلس اتخاذ إجراءات ضد تركيا خلال القمة المقبلة»، مشددًا على أن ذلك يأتي في ضوء استمرار الصراع في المنطقة خلال الأشهر الماضية، وعدم استجابة أنقرة لدعوات التهدئة.