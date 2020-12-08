الاتحاد الأوروبي: كل الخيارات مطروحة بشأن تركيا

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن كل الخيارات مطروحة بشأن تركيا في القمة الأوروبية، بحسب تصريحات نقلتها قناة «العربية».وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر سالينبرج، أن الاتحاد الأوروبي لن يقبل باستمرار الاستفزازات التركية في البحر الأبيض المتوسط، ودعا أنقرة للتوقف عن تحدياتها للمجتمع الدولي، مؤكدا أن صبر أوروبا على تركيا أوشك على النفاد.كما دعا سالينبرج، خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، إلى تبني لغة واضحة للغاية تجاه تركيا، آملًا أن يتم اتخاذ قرارات واضحة بشأن انتهاكاتها خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة. وقال «إن العلاقات مع تركيا تعد تحديًا استراتيجيًا يواجه أوروبا، وأن سياسة المواربة التي تنتهجها أنقرة لم يعد من الممكن قبولها من ناحيتنا».ونقل موقع «أثينا 984» اليوناني عن سالينبرج، قوله «تم إحباط جميع الجهود المبذولة لصياغة أجندة إيجابية مع تركيا. وأنه لا يمكن ترسيم الحدود البحرية في نهاية المطاف إلا على طاولة المفاوضات أو أمام محكمة العدل الدولية».