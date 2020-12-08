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حوادث

المؤبد لاثنين قتلوا طفلًا في البساتين

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 01:55 م
جريدة الدستور
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة 6 آخرين في اتهامهم بقتل طفل واستعراض القوة والتلويح بالعنف في منطقة البساتين بمحافظة القاهرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، وعضوية المستشارين عبدالباسط الشاذلي، وخالد عبدالغفار النجار.

وأسندت النيابة للمتهمين "م. ن"، و"م.س"، و"م. ا"، و" ر.ع"، و" ي.ج"، و"ي.م"، و"ي. أ"، و"م. ص"، تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجنى عليهم " و. ح"، و" أ. ح"، " أ. ا"، " م. ع"، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم والإضرار بممتلكاتهم لفرض السطوة عليهم.

وكان ذلك بأن تجمعوا في هيئة عصبة من مقاتلي الشوارع مدججين بالأسلحة النارية المتنوعة، ومحملين بالحجارة والزجاج، واقتحموا المنطقة على سكانها، واستهدفوهم وممتلكاتهم بالأعيرة النارية ورشقهم بالحجارة والزجاجات الفارغة، وكان من شأن تلك الأحداث بث الرعب في نفوس المواطنين وتكدير أمنهم وتعريض حياتهم للخطر.

واقترنت هذه الجريمة بجريمة أخرى وهى القتل العمد، وقتل المجنى عليه الطفل "أ. ع"، مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، إثر تشاجر المتهم الثالث مع أهل المنطقة، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية، وصار المتهم الأول يطلق وابل من الأعيرة النارية على عقارات السكان، فطل المجنى عليه من شرفة منزله ليمطره المتهم بعدة طلقات، أدت لإصابته بالإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.

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