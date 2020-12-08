«شومة ضربتنى على دماغى».. نصائح صابرين بعد إصابتها بكورونا

كشفت الفنانة صابرين، عن إصابتها بفيروس كورونا، خلال الأيام الماضية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الابراشي، المذاع على فضائية الأولى المصرية، ونستعرض أبرز نصائح النجمة لجمهورها، والأعراض التى لحقت بها عند الإصابة.- يجب على الجميع أخذ كافة الاجراءات الاحترازية، فأنا أصيبت بالفيروس دون أعراض.- اكتشفت الإصابة به بعدما فقدت حاستي الشم والتذوق.- كورونا لها خضة كبيرة، لكنه دور برد، وعلى الجميع أخذ كافة الاحتياطات اللازمة.- يجب على الجميع عدم الخروج من المنزل إلا فى حالة الضرورة القصوى.-غسل الأيدى باستمرار، مع استخدام كحول، يجب الانتباه إليه.-"شومة واتضربت على الدماغ" هكذا وصفت تطور الفيروس فى جسدها منذ إصابتها حتى الان، مشيرة إلى"ظهر عليا بعدها صداع ووجع فى زوري وجسمي".- اتباع العزل الصحي فى حالة الإصابة، قائلة:"أنا وأولادي في نفس البيت ولكننا مش عارفين نشوف بعض، فنحن نتبع العزل الصحى، مع شرب السوائل".كانت صابرين، قد أعلنت عن إصابتها بـ"كورونا" عن طريق العدوى من شقيقها وزوجته، الذين أصيبا، كما نفت الإشاعات التى قالت أنها أصيبت نتيجة مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائى.