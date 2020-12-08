7 سلع مصرية الأعلى تصديرًا خلال 2020.. الأدوية والأثاث أبرزها

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن القيمة الإجمالية لصادرات مصر سجلت تراجعًا نسبيًا لـ 2.33 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2020 مقابل 2.39 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 2.8%.ولفت جهاز الإحصاء، إلى أنه رغم تراجع القيمة الإجمالية للصادرات إلا أن عدد من السلع حققت ارتفاعًا ملحوظًا فى صادراتها وأبرزها الأثاث والأدوية والمواد البلاستيكية، وغيرها، وفيما يلى نرصد أهم السلع التى ارتفعت قيمة صادراتها وهى:بلغت قيمة الصادرات من مواد بلاستيكية بأشكالها الأولية 100.5 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2020 مقابل 87.3 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق، بنسبة ارتفاع قدرها 15.2%.وارتفعت قيمة الصادرات من عجائن ومحضرات غذائية متنوعة 72.3 مليون دولار خلال سبتمبر 2020 مقابل 61.3 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 17.8%.وبلغت قيمة الصادرات من أدوية ومحضرات صيدلة 29.1 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2020 مقابل 27.7 مليون دولار خلال سبتمبر 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 4.9%.بلغت قيمة الصادرات من قضبان وعيدان وزوايا واسلاك من حديد 27 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2020 مقابل 9.3 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 190.8%.كما ارتفعت قيمة الصادرات من أثاث 22 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2020 مقابل 15.6 مليون دولار خلال سبتمبر 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 41.5%.وسجلت الصادرات من سكر مكرر 17.5 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2020 مقابل 6.2 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 183.8%.وبلغت قيمة الصادرات من مصنوعات من لدائن 17.2 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2020 مقابل 15.6 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 10.3%.