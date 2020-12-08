



تردد القنوات التعليمية الجديدة "مدرستنا 2"

وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أمس الاثنين 7 ديسمبر 2020، البث التجريبي لقناة مدرستنا 2 والتي تستهدف طلاب الصفوف الثلاثة الثانوية العامة حيث يتم عرض البرامج التعليمية لمناهجهم بشكل مبسط وعلى يد أمهر المعلمين المتخصص في المادة الدراسية حيث يتمكن الطلاب من استنباط المعلومات الدراسية بأنفسهم وتدوين ملاحظاتهم وعرضها على مدرس المادة أيام حضورهم إلى المدرسة وذلك عبر القمر الصناعي نايل سات وتردد 12206 ومعامل ترميز 27500 استقطاب رأسي ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 .





الطلاب المستهدفون من قناة مدرستنا 2

وفقا للخطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فإن القناة التعليمية الجديدة مدرستنا 2 و التي تم إطلاقها مؤخرا تستهدف طلاب الثانوية العامة بصفوفها الأول والثاني والثالث حيث تهدف إلى مساعدة طلاب تلك المرحلة الدراسية من استيعاب دروسهم بطرق أفضل غير تقليدية وذلك ضمن خطة الوزارة لاستمرار العملية التعليمية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتي من أبرزها التباعد الاجتماعي لتجنب نقل العدوى.





جدول قناة مدرستنا 2

قبل معرفة تردد القنوات التعليمية الجديدة "مدرستنا 2" التي تم إطلاقها مؤخرا يجب أن يعرف طلاب الثانوية العامة أنه بدأ عرض التنويهات عن مواعيد وجدول الدروس والبرامج التعليمية التي ستبث من خلال هذه القناة وبذلك تكون وزارة التربية والتعليم قد أطلقت 4 قنوات تعليمية منها 2 تحمل اسم مدرستنا 2 تحمل اسم نايل بهدف مساعدة الطلاب في استذكار دروسهم وفقا لخطة التعليم عن بعد بنظام الفصل المقلوب التي اتبعتها الوزارة مؤخرا لاستمرار العملية التعليمية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي اجتاح العالم في الآونة الأخيرة.





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حرصا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على استكمال العملية التعليمية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، فقد أطلقت بث تجريبي لقناة تعليمية جديدة لطلاب الثانوية العامة بصفوفها الثلاثة وبدأت بالفعل في عرض تنويهات عن البرامج والدروس للطلاب فيما يلي يستعرض الدستورالتي تتيح متابعة الفيديوهات التعليمية للطلاب.