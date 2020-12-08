رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

انتشار أمني مكثف في اليوم الأخير من جولة الإعادة لانتخابات البرلمان

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:31 ص
انتشار أمني
انتشار أمني
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
انتشرت خدمات أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، وعززت تواجدها بمحيط اللجان الانتخابية؛ لتأمين ثاني أيام جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وارتكزت الخطط الأمنية التى انتهت من إعدادها أجهزة وزارة الداخلية لتأمين انتخابات مجلس النواب، في أحد محاورها على توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم، من خلال انتشار مكثف للقوات بالمحاور الرئيسية والمواقع الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية، وتدعيم الخدمات الأمنية بالمناطق المحيطة بالمقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة.

هذا بالإضافة إلى قوات التدخل السريع وعناصر البحث الجنائي والشرطة النسائية، وتكثيف الدوريات الأمنية تزامنًا مع الانتخابات، وكذا تفعيل نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور، وتحقيق الربط الفعال بين غرف العمليات والمتابعة بمختلف مديريات الأمن مع الغرفة الرئيسية المجهزة لمتابعة عمليات تأمين الانتخابات.

ومرت القيادات الأمنية بالمحافظات التي تشهد جولة الإعادة، على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، لمتابعة تنفيذ خطط تأمين الانتخابات، والتأكد من مدى جاهزية القوات واستيعاب المهام الموكلة إليها، والتشديد على حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان.

وكذا التأكيد على تقديم العون والمساعدة للمواطنين ولا سيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة حال ترددهم للإدلاء بأصواتهم، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمحيط اللجان الانتخابية بما يكفل سلامة وصحة المواطنين والقوات المشاركة في عملية التأمين.

وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود ورفع درجة الاستعداد القصوى للحفاظ على أمن المواطنين، وتوفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

جاء ذلك استمرارًا للنجاحات التى حققتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لتأمين انتخابات مجلس النواب، من خلال خطة أمنية شاملة بمشاركة كافة أجهزة الوزارة لتأمين المواطنين وضمان انتظام سير العملية الانتخابية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حالة الطقس اليوم في مصر.. الأرصاد: أمطار بالقاهرة وشمال الصعيد

إخلاء موقف كفر الشيخ الجديد عقب انفجار ماسورة غاز

الصحة: 415 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

تسجيل دخول الحساب الالكتروني الموحد office 365.emis.gov.eg للطالب والمعلم

الصور

image description

محافظ أسيوط يفتتح النصب التذكاري لشهداء مدرسة ناصر العسكرية

image description

رئيس محكمة استئناف القاهرة: الشائعات خطر يفكك المجتمعات

image description

استمرار العمل بنفق الشيخ داود بمركز القوصية بأسيوط

image description

إقبال من كبار السن على لجان الاقتراع في دمياط

image description

جامعة أسيوط تستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة

الأكثر قراءة

مستشار الرئيس للصحة يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

سعر جرام الذهب اليوم فى مصر.. أسعار الذهب الثلاثاء 8-12-2020

التفاصيل الكاملة لأزمة استقالة عبدالحليم على من جهاز الكرة بالزمالك (خاص)

تعرف على حالة الطقس اليوم فى مصر الثلاثاء 8-12-2020

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. الحكم على محسن السكري في «غسل الأموال»

منوعات

9.2 مليار دولار لتوفير الإنترنت فائق السرعة بالريف الأمريكي

أمطار تساعد رجال الإطفاء فى مكافحة حريق بأستراليا

الأمير هارى يقاضى صحيفة بريطانية

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 8-12-2020

أيام زمان

العتبة الخضراء.. القصة الحقيقية لأشهر عملية نصب في مصر

«شروط زوجي».. لماذا رفضت هند رستم ارتداء بدلة رقص بأفلامها؟

«رآه ناصر يدخن سيجارا فطلب تأميم ممتلكاته».. قصة يوم نحس لأصغر رئيس لنادي الزمالك

«تريند زمان».. كيف ساهم صحفي في شهرة الفنانة نعيمة عاكف؟

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
التسامح ونبذ الكراهية
لواء.حمدى البطران
منظمة غامضة وأهداف مريبة
لواء. محسن الفحام
معًا لمواجهة خطاب الكراهية
ماجد حبته
فرنسا.. وسؤال حقوق الإنسان!
المزيد

الثقافة

صدور كتاب الماسونية فى عماء التاريخ عن دار رياض الريس

عزاء رفعت سلام بمسجد الحامدية الشاذلية فى المهندسين.. غدًا

«عاش يا كابتن».. فيلم وثائقى مصرى عن أحلام وتحديات لاعبات رفع الأثقال

مناقشة رواية «الليلة الأخيرة» بمركز الحرية للإبداع.. غدًا