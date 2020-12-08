انتشار أمني مكثف في اليوم الأخير من جولة الإعادة لانتخابات البرلمان

انتشرت خدمات أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، وعززت تواجدها بمحيط اللجان الانتخابية؛ لتأمين ثاني أيام جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020.وارتكزت الخطط الأمنية التى انتهت من إعدادها أجهزة وزارة الداخلية لتأمين انتخابات مجلس النواب، في أحد محاورها على توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم، من خلال انتشار مكثف للقوات بالمحاور الرئيسية والمواقع الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية، وتدعيم الخدمات الأمنية بالمناطق المحيطة بالمقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة.هذا بالإضافة إلى قوات التدخل السريع وعناصر البحث الجنائي والشرطة النسائية، وتكثيف الدوريات الأمنية تزامنًا مع الانتخابات، وكذا تفعيل نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور، وتحقيق الربط الفعال بين غرف العمليات والمتابعة بمختلف مديريات الأمن مع الغرفة الرئيسية المجهزة لمتابعة عمليات تأمين الانتخابات.ومرت القيادات الأمنية بالمحافظات التي تشهد جولة الإعادة، على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، لمتابعة تنفيذ خطط تأمين الانتخابات، والتأكد من مدى جاهزية القوات واستيعاب المهام الموكلة إليها، والتشديد على حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان.وكذا التأكيد على تقديم العون والمساعدة للمواطنين ولا سيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة حال ترددهم للإدلاء بأصواتهم، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمحيط اللجان الانتخابية بما يكفل سلامة وصحة المواطنين والقوات المشاركة في عملية التأمين.وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود ورفع درجة الاستعداد القصوى للحفاظ على أمن المواطنين، وتوفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.جاء ذلك استمرارًا للنجاحات التى حققتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لتأمين انتخابات مجلس النواب، من خلال خطة أمنية شاملة بمشاركة كافة أجهزة الوزارة لتأمين المواطنين وضمان انتظام سير العملية الانتخابية.