الجيش الليبي يوقف سفينة على متنها بحارة أتراك كانت متجهة لمصراتة

اعترضت القوات البحرية التابعة للجيش الليبي، سفينة تجارية على متنها بحارة أتراك كانت متجهة إلى مدينة مصراتة.وأوضح الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، في بيان مساء اليوم الاثنين، أن السرية البحرية سوسة قامت باعتراض باخرة شحن تجارية تحمل علم جامايكا وتسمى "مبروكه" لدخولها للمياه الإقليمية الليبية قبالة سواحل منطقة رأس الهلال بالجبل الأخضر.وأضاف البيان "السفينة تم رصدها داخل المياه الإقليمية عند إحداثيات خط عرض 59 32 درجة وخط طول 12 22 درجة وخط سير 270 درجة سعت 17:00 5122020 السفينة لم تستجيب لنداء الموجه إليها لمعرفة هويتها وكذلك داخل المنطقة المحظورة للعمليات العسكرية وعدم اتباع طريقة الاتصال والتنسيق لخط 34 درجة شمالا تم اعترضها وجرها لميناء رأس الهلال ".وأوضح الجيش الليبي أن السفينة كانت متجه إلى ميناء مصراته وأن والطاقم العامل عليها يتكون من 9 بحارة أتراك و7 هنود وواحد من أذربيجان وهي قيد التحقيق التفتيش لمخالفتها للوائح والنظم والقوانين البحرية.