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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

البريطانيون يحصلون على لقاح كورونا نهاية الأسبوع

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:46 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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كشفت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية، أنه من المقرر أن يبدأ التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" هذا الأسبوع في بريطانيا، بحوالي 7000 من سكان لندن الأكثر عرضة لخطر المرض، حيث تقدم 7 مستشفيات بالعاصمة اللقاح ابتداءً من غد الثلاثاء، مع إعطاء الأولوية للأشخاص الذين يبلغون من العمر 80 عامًا أو أكثر.

وقال روبرت بليسدال، مدير الوقاية من العدوى والسيطرة عليها في مستشفى سانت جورج، إنه تلقى 975 جرعة من لقاح "فايزر-بيونتيك"، وهو أول لقاح تُصرِح باستخدامه هيئة تنظيم الأدوية في المملكة المتحدة، مشيرًا إلى أنه تم تحديد 155 شخصًا تزيد أعمارهم على 80 عامًا وسيتم تطعيمهم عن طريق العيادة الخارجية غدًا.

وأضاف أنه من المتوقع أن يتم تسليم حوالي 800 ألف جرعة في الدفعة الأولى للتسليم من مصنع فايزر في بلجيكا، و40 مليونًا في عيد الفصح.

من جانبها، ذكرت هيئة الرعاية الصحية للمستشفيات أنه "من المتوقع أن يستخدم كل مستشفى صندوقًا واحدًا من اللقاح (975 جرعة) كحد أدنى خلال الأسبوع الأول، على الرغم من إمكانية توفير المزيد إذا لزم الأمر.

وأوضحت صحيفة "إيفيننج ستاندارد"، أنه تم حث المستشفيات على بذل كل ما في وسعها لتجنب إهدار الجرعات وملء المواعيد للمرضى المسنين أو موظفي دور الرعاية وأعضاء طاقم المستشفى المعرضين لخطر أكبر.

وذكرت الصحيفة أنه من غير المعروف إذا ما كان اللقاح يشكل خطورة على المرأة الحامل أو المرضعة، لكن نظرًا لأنه لم يتم اختبارها عليهن في التجارب السريرية، فإن نصيحة هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية هي توخي الحذر وعدم تقديمها لهن حتى يثبت أنها آمنة.

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