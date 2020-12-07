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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«مياه الشرب بكفر الشيخ» تصدر بيانًا حول تسرب غاز الكلور

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 08:09 م
مياه الشرب بكفر الشيخ
مياه الشرب بكفر الشيخ
عمرو الشامي
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أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، بيانا، حول واقعة تسرب غاز الكلور من إحدى محطات المياه التابعة لها، مؤكدة أنه تسريب ضعيف من أسطوانة الكلور.

وقالت الشركة في بيانها - الذي حصلت "الدستور" على صورة ضوئية منه -: إنه أثناء التشغيل حدث تسريب ضعيف من أسطوانة الكلور، وقد تم التعامل معها في حينه طبقا لقواعد السلامة والصحة المهنية بالمهمات والمعدات الموجودة، وذلك من خلال الأفراد المختصين بالوردية وتم السيطرة على الموقف في حينه.

وتابع البيان: ونتيجة حدوث بعض التسريب أدى إلى شعور بعض المارة بأعراض ضعيفة بضيق في التنفس ولم تسجل أي حالات بالمستشفيات ولم يتم حجز حالة واحدة بالمستشفيات، وتؤكد الشركة على سلامة المياه في جميع مناطقها والمحافظة بالكامل، ولا يوجد أي تأثير على كمية المياه المنتجة أو جودتها نهائيا، حيث تتم متابعة جودة المياه من خلال المعامل المركزية على مدار اليوم.

وكانت المحافظة قد أعلنت في بيان عاجل، حدوث تسرب غاز بسيط من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة كفر الشيخ، وانتقل على الفور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لموقع تسريب الغاز وتمت السيطرة عليه، وجار متابعة الموقع.

وانتقلت على الفور الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع التسريب، وتم تغيير طريق الاستاد.

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