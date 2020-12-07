رومانيا: 27 وفاة و3660 إصابة جديدة بكورونا

سجلت رومانيا، 3 آلاف و660 إصابة جديدة و27 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت إذاعة (صوت رومانيا) اليوم الاثنين، أن هناك 1280 شخصًا يتلقون في الوقت الحالي العلاج اللازم بوحدات الرعاية المركزة إثر الإصابة بالفيروس، فيما بلغت نسبة الشفاء 80% من إجمالي عدد المصابين.وأوضحت إن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 517 ألف حالة، بينما بلغت حالات الوفيات الناجمة عن المرض 12 ألفًا و447 حالة.. ولا تزال العديد من البلدات والقرى في رومانيا تخضع لحجر صحي بغرض مكافحة انتشار الفيروس.