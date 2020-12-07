أرمينيا تطالب تركيا بسحب قواتها من قرة باغ

طالب وزير خارجية أرمينيا، أرا آيفازيان، تركيا بسحب قواتها والمسلحين التابعين لها من منطقة النزاع في ناغورني قرة باغ، مشيرا في الوقت نفسه إلى استعداد بلاده لتبادل الأسرى مع الجانب الأذربيجاني وفقا لمبدأ "الجميع مقابل الجميع".وقال آيفازيان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، بموسكو اليوم الإثنين: "يتعين على تركيا سحب قواتها والمجموعات الإرهابية التابعة لها من منطقة النزاع في كاراباخ وجنوب القوقاز عموما".وأضاف: " حتى الآن لا توجد إشارات واضحة بشأن سحب المقاتلين الأجانب والإرهابيين من المنطقة".وفي ما يتعلق بتبادل الأسرى مع الجانب الأذربيجاني، قال وزير الخارجية الأرميني: "لقد أبدينا استعدادنا لتبادل الأسرى وفقا لمبدأ "الجميع مقابل الجميع"، ونتوقع من الجانب الأذربيجاني ألا يقوم بأي محاولات لتعطيل هذه العملية".