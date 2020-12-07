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حوادث

النيابة تعيد تحليل «DNA» لأهالى 2 من ضحايا سفاح الجيزة

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:15 م
سفاح الجيزة
سفاح الجيزة
ندى حمدي
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أمرت نيابة الهرم بإعادة إجراء تحليل "DNA"، لأهالي 2 من ضحايا سفاح الجيزة بعد ضعف نتيجة العينة الأولى.

وأوضحت مصادر أن النيابة العامة طلبت والدتي ضحيتين أخريين هما فاطمة زوجة السفاح، ونادين الضحية الثالثة شقيقة إحدى زوجاته، لأخذ عينة DNA منهما بعد ضعف نتيجة العينات الأولى التي تم سحبها من والدي الضحية الثانية وشقيق الضحية الثالثة، بينما تتولى نيابة ثان المنتزه الكلية فحص عينة الحمض النووي لأسرة الضحية الرابعة التي دفنها المتهم في مخزن بالعصافرة في الإسكندرية.

وكانت النيابة قد أمرت بتسليم رفات المهندس رضا عبد اللطيف أحد ضحايا سفاح الجيزة إلي ذويه بعد ظهور نتيجة تحليل الحمض النووي DNA، والتي تطابقت مع العينة التي أخذت من أسرته، وصرحت بدفن الهيكل العظمي للضحية عقب إرفاق تقرير الطب الشرعي لملف القضية.

وتوجهت أسرة المجني عليه لدفنه بعد تسلم رفاته من مصلحة الطب الشرعي تنفيذا لقرار النيابة العامة، حيث قال المستشار وفي الدين فؤاد، محامي أسرة الضحية، إنهم يتوجهون لدفنه في مدافن الأسرة بمحافظة بني سويف.

ويتم دفن الهيكل العظمي للمهندس المجني عليه بعد 5 سنوات من مقتله علي يد صديقه قذافي فراج الذي أنهى حياته بعد مطالبة المجني عليه برد أمواله التي كان يستثمرها له، فقام بوضع السم له في الطعام، ثم هشم رأسه بقطعة حديد ودفنه أسفل بلاط شقة بمنطقة بولاق الدكرور.

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