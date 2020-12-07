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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة التخطيط بعد التصويت فى «إعادة النواب»: المشاركة حق أصيل

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:19 م
هالة السعيد
هالة السعيد
أميرة ممدوح
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أدلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ منذ قليل، بصوتها في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، بمقر لجنتها الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفي يسري عميرة بمصر الجديدة محافظة القاهرة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن المشاركة في الانتخابات هي واجب وطني مهم وأصيل لكل مواطن، فله أن يشارك بحرية ويختيار المرشح الذي يعبر عنه في مجلس النواب، مشيرة إلى أنه بذلك تكتمل مؤسسات الدولة النيابية المتمثلة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، التي تساعد السلطة التنفيذية والتشريعية على اتخاذ قراراتها.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الإدلاء بالصوت الانتخابي هو أعلى هرم الممارسة الديمقراطية وهو حق دستوري مكفول للجميع، ويعزز المشاركة القوية في صناعة مستقبل مصر.

وأشادت السعيد بالنظام الذي تشهده العملية الانتخابية من حيث تنظيم اللجان والمقار الانتخابية، وتأمين صناديق الاقتراع، وكذلك التعامل الحضاري من جانب المواطنين وكذلك المشرفين علي الانتخابات، كما أشادت بالإجراءات الاحترازية المتخذة داخل اللجان الانتخابية والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وانطلقت، اليوم الإثنين، أول أيام التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث بدأ الناخبون بالداخل فى التوافد على اللجان الفرعية التى يستمر الاقتراع فيها حتى الساعة التاسعة مساء وعلى مدار اليوم وغدا الثلاثاء.

ووصل القضاة المشرفون على اللجان الانتخابية مبكرا إلى لجانهم، وبعد التأكد من إزالة كل لافتات الدعاية الانتخابية لأي مرشح من محيط المراكز الانتخابية، فضلا عن التأكد من وجود لافتات إرشادية داخل وخارج مقر اللجنة، ووجود كابينة اقتراع أو أكثر بما يتناسب مع مساحة مقر اللجنة، وعدد كاف من صناديق الاقتراع البلاستيكية الشفافة تم فتح اللجان فى التاسعة صباحا لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وتجرى انتخابات مجلس النواب وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا، تشمل تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومى الاقتراع، وإلزام كل أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبية، وتوفيرها مجانا أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملونها من المواطنين.

يُذكر أن إعادة المرحلة الثانية هى رابع جولات انتخابات مجلس النواب 2020 وآخرها، ويتنافس فيها 200 مرشح على 100 مقعد في 13 محافظة، هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.

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