مواعيد مسلسل خيط حرير.. ملخص أحداث الحلقة 26

ملخص أحداث الحلقة 26 من خيط حرير





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المسلسل يذاع يوما على شاشة ON العامة في تمام الثامنة مساء، ويعاد الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، والساعة الواحدة ظهرا، بينما يعرض على قناة On Drama الساعة 10 مساءً، ويعاد الساعة 5 صباحا، و3 عصرا حتى تسمح الشبكة لأكبر شريحة من الجمهور لمشاهدة المسلسل.مسلسل خيط حرير مكون من 35 حلقة، وكان مقررا أن يعرض رمضان الماضي ولكنه خرج في الأيام الأخيرة، ويتحدث في مضمونه حول إحدى الزوجات التي يتوفى زوجها، ويتركها تعاني مع زوجته السابقة وابنه في حقها بالميراث وتتوالى الأحداث.المسلسل من بطولة، مي عز الدين ومحمود عبدالمغني ونيقولا معوض وسوسن بدر، ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمي، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير، وآخرون، وهو من إخراج إبراهيم فخر.الحلقة السادسة والعشرين من المسلسل شهدت أحداثا مثيرة في قصة انتقام مسك من عائلة دويدار وعائلة خالتها التي تجسدها الفنانة صفاء الطوخي، عرفت مسك حقيقة إدمان شقيقها رامز فضربتها على وجهه في محاولة منها لإصلاحه وبدأت في خطة الانتقام من من دبر له هذه المكيدة وأوقعه فيها، وواجه الفنان أحمد خليل الفنانة سوسن بدر بما قامت به من مكائد وأكد لها أنها سبب ضياع أولادها الاثنين بسبب ما قامت به من حماقات.