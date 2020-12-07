ننشر صورة تصريح دفن المهندس ضحية سفاح الجيزة

حصل "الدستور" على صورة ضوئية من تصريح دفن المهندس رضا عبداللطيف، أحد ضحايا سفاح الجيزة.وأمرت نيابة الهرم بتسليم رفات المهندس رضا عبداللطيف، أحد ضحايا سفاح الجيزة، إلى ذويه بعد ظهور نتيجة تحليل الحمض النووي DNA، والتي تطابقت مع العينة التي أخذت من أسرته.وصرحت النيابة بدفن الهيكل العظمي للضحية عقب إرفاق تقرير الطب الشرعي لملف القضية، وتوجهت أسرة المجني عليه لدفنه بعد تسلم رفاته من مصلحة الطب الشرعي تنفيذا لقرار النيابة العامة، حيث قال المستشار وفي الدين فؤاد، محامي أسرة الضحية، إنهم يتوجهون لدفنه في مدافن الأسرة بمحافظة بني سويف.ويتم دفن الهيكل العظمي للمهندس المجني عليه بعد 5 سنوات من مقتله على يد صديقه قذافي فراج، الذي أنهى حياته بعد مطالبة المجني عليه برد أمواله التي كان يستثمرها له، فوضع السم له في الطعام ثم هشم رأسه بقطعة حديد ودفنه أسفل بلاط شقة بمنطقة بولاق الدكرور.