رسميا.. تأجيل مشاورات غدامس بين نواب ليبيا ومخاوف من انهيار الحوار

أعلن نواب ليبيين، مساء اليوم، رسميًا تأجيل اجتماع أعضاء مجلس النواب بمدينة غدامس جنوبي البلاد إلى الثلاثاء المقبل، بعد إعلان بعض النواب في وقت سابق اليوم استنئاف اللقاء بحضور بعض النواب فقط دون مشاركة الجميع.وكان من المقرر عقد جولة جديدة من المفاوضات بين أعضاء مجلسي نواب طبرق وطرابلس لاستكمال المشاورات السياسية والاتفاق على توحيد البرلمان، إلا أنه تم تأجيل اللقاء مجددا وسط مخاوف من فشل انعقاده مجددا.ياتي ذلك بالتزامن من جولات الحوار السياسي الذي ترعاه البعثة الأممية إلى ليبيا برئاسة ستيفاني ويليامز من اجل التوصل إلى آليات لاختيار حكومة ومجلس رئاسي جديدن والاتفاق على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.