رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 07 ديسمبر 2020 الموافق 22 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رفع أول دعوى قضائية لإبطال نتائج انتخابات البرلمان الكويتي

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 11:25 م
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية بالكويت
محمد عمر
طباعة
تلقت المحكمة الدستورية بالكويت، أول طعون على انتخابات مجلس الأمة التي انتهت أمس السبت، وسط مشاركة كبيرة تخطت 60% رغم الظروف التي فرضها فيروس كورونا.

وتقدم أحد المحامين الكويتيين بطعن إلى الدستورية مطالبا إياها بالحكم ببطلان مرسوم الدعوة للانتخابات، لوجود خطأ إجرائي وصدوره بعد فض دور الانعقاد، مشيرا إلى أنها شهدت مخالفة دستورية لنص المادة 71 من الدستور، لعدم عرض المرسوم رقم 150 لسنة 2020 على البرلمان في جلسة غير عادية، كما نصت عليه المادة.

وطالب المحامي الكويتي ببطلان عملية الانتخاب وبعدم صحة عضوية مَنْ أعلن فوزهم، لبطلان المرسوم وما يترتب على ذلك من آثار، وزواله بأثر رجعي، واعتباره كأن لم يكن، وفق صحيفة "الراي" الكويتية.

واعتمد مجلس الوزراء الكويتي، في وقت سابق اليوم مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة في الـ15 من ديسمبر الجاري للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ16 بعد إجراء الانتخابات والتي شهدت تغيرات مهمة في تركيبة المجلس.

وأعرب المجلس عن تقديره للجهود التي بذلها رجال القضاء والجهات الأخرى التي شاركت في الإعداد والتنظيم للانتخابات وفق الاشتراطات الصحية التي استوجبتها الظروف الصحية الاستثنائية، والتي سهلت مشاركة الناخبين وإعلان النتائج بكل عدالة ونزاهة والتي كانت موضع إعجاب وتقدير الجميع.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

خاص| أول رد من الحنفي على لقطة ضياع ركلة «أفشة» في نهائي الكأس

بدء غلق شارع الهرم وتحويلات مرورية لمدة 5 سنوات (صور)

خطوات تسجيل دخول استمارة الثانوية العامة 2021 - 2020

خاص| فرجاني يحسم مصيره في مداخلة هاتفية على قناة الزمالك

الصور

image description

صرف حصة دمياط من إسطوانات الغاز

image description

جامعة أسيوط تتوعي بأخطار مرض السرطان وطرق الوقاية

image description

عصام سعد يبحث سبل تعظيم الموارد الذاتية لمحافظة أسيوط

image description

مدارس دمياط تستعد لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب

image description

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في أسيوط

الأكثر قراءة

استقالة عبد الحليم علي ومحمد عطية من الزمالك

وزير التعليم: "حصص مصر" مجانية خلال الفصل الدراسي الأول لطلبة الثانوية

الباز يكشف كيف أذلت القوات المصرية فرقاطة تركية حاولت اقتحام تدريب «ميدوزا 10»؟

بدء غلق شارع الهرم وتحويلات مرورية لمدة 5 سنوات (صور)

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مشاهد من جلسة محاكمة «طفل المرور»

منوعات

استقالة عبد الحليم علي ومحمد عطية من الزمالك

خطر جديد.. دراسة: النساء كبار السن أكثر عرضة للإصابة بكورونا

تعرف على أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم في الأسواق

أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات شمال إيطاليا

أيام زمان

«شروط زوجي».. لماذا رفضت هند رستم ارتداء بدلة رقص بأفلامها؟

«رآه ناصر يدخن سيجارا فطلب تأميم ممتلكاته».. قصة يوم نحس لأصغر رئيس لنادي الزمالك

«تريند زمان».. كيف ساهم صحفي في شهرة الفنانة نعيمة عاكف؟

«كادت أن تقتل أحدهما بالخطأ» حكاية ليلى مراد مع زوجها والملك

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا يهرولون إلى الزواج ثم يشتهون الطلاق أو يبقون تعساء؟
عمرو خالد
اسم الله «السلام».. أكثر من معنى تعيش به فى الحياة
ماجد حبته
الكابل الذى «كعبل» أسامة كمال!
الحسين عبدالرازق
هى الكمامة فين؟!
المزيد

الثقافة

لينا الحسن: قارئ طلبني أوقع له رواية بدمي وآخر أهداني ثمرة رمان

«بالمفتشر».. مفردات الصراحة في الحارة المصرية

نهلة عبد السلام: بيسة أقرب شخصية لي.. ونمل وأفيال أول كتاباتي

إبراهيم المصري ناعيًا رفعت سلام: أحد قيمنا الثقافية الرفيعة