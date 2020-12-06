خبير اقتصادي لـ«الدستور»: زيارات السيسي لفرنسا تؤسس لعلاقات اقتصادية قوية

أكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن فرنسا تعتبر أهم شريك تجاري واستثماري مع مصر، معربا عن أمله في زيادة حجم المعاملات التجارية والاستثمارات بين البلدين على المستوى الحالي، تزامنا مع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى فرنسا بدعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون.وقال الشافعي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن حجم التبادل التجارى بين القاهرة وباريس يبلغ حوالى 3 مليارات يورو ومن ثم زيادة التبادل التجاري يعد وسيلة يمكن الاعتماد عليها لزيادة الاستثمار الفرنسي فى مصر، مشيرا إلى أن حجم المعاملات التجارية والاستثمارات فى مصر ليس على المستوى المطلوب ويحب الارتقاء به عما هو عليه الآن.وأوضح الخبير الاقتصادي أن هناك تحركا ملحوظا من قبل الحكومة لدعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومنها الفرنسية، مؤكدا أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لفرنسا فى أكثر من مناسبة تؤسس علاقة اقتصادية قوية ومزيد من الاستثمارات وتحسن فى العلاقات التجارية بين البلدين للاستفادة من تقارب وجهات النظر بين البلدين.وأضاف: "هناك توافق حول زيادة التعاون الاقتصادى والاستثمارات الفرنسية فى مصر حاليا من خلال تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مصر من خلال مجالس الأعمال المشتركة والغرف الأجنبية ومنها الفرنسية".وأشار إلى أن قطاع الصناعات التحويلية والاستثمارات بمحور قناة السويس والمشروعات البترولية، وكذلك مشروعات الاستصلاح الزراعي، كلها فرص مهمة يمكن من خلالها زيادة التعاون المشترك بين البلدين.