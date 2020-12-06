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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة اثنين برصاص مسلحين بالشطر الهندي من إقليم كشمير

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:28 م
إقليم كشمير
إقليم كشمير
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أُصيب شخصان بجروح إثر اعتداء شنه مسلحون بمقاطعة سريناجار في ولاية جامو وكشمير، الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

وذكرت شرطة منطقة كشمير - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، وأوردتها قناة (إن دي تي في) الهندية، اليوم الأحد - أن الحادث كان إطلاق نار عشوائي استهدف تجمعا مشتركا لأفراد الشرطة وقوة الشرطة الاحتياطية المركزية، مضيفة أن من بين المصابين فرد من الشرطة وشخص مدني.

وأشارت الشرطة إلى أنه تم تطويق المنطقة بهدف إلقاء القبض على العناصر المسلحة، وتم نقل المصابين الاثنين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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