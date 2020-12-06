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الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تشدد القواعد للحد من انتشار إنفلونزا الطيور

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:12 م
إنفلونزا الطيور
إنفلونزا الطيور
وكالات
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أصدر كبار المسئولين البيطريين في بريطانيا أمرا بعدم إخراج الدواجن وطيور أخرى، بموجب قواعد مشددة تهدف إلى الحد من انتشار إنفلونزا الطيور في أعقاب سلسلة من تفشي المرض، طبقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الأحد.

فقد أصدر كبار المسئولين البيطريين تلك الأوامر بالنسبة لإنجلترا وأسكتلندا وويلز في أعقاب المرض "شديد العدوى" وفي 14 ديسمبر الجاري، سيطلب من جميع القائمين على رعاية الطيور بموجب القانون، عدم إخراجها أو إبقائها في أقفاص، كإجراء احترازي ضد إنفلونزا الطيور، بالإضافة إلى إجراءات الأمن الحيوي.

يأتي ذلك بعد تأكيد تفش لإنفلونزا الطيور بين ديوك كانت تتم تربيتها بالقرب من لين بمنطقة "كينج" وفي منطقة "نورفولك"، مما يرفع عدد حالات الإصابة بين الطيور في إنجلترا إلى تسعة.

وقالت وزارة البيئة والغذاء والشئون الريفية إنه سيتم إعدام جميع الطيور في المواقع المصابة للحد من انتشار المرض.

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