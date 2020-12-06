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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية لبائع خضار طعن على يد شقيقين في بدر

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 11:59 ص
طعن
طعن
داليا عبد الباسط
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استعلمت نيابة الشروق وبدر، عن الحالة الصحية لبائع خضار طعن على يد شقيقين، بسلاح أبيض داخل أحد الأسواق بمدينة بدر، بسبب خلافات بينهما وتبين بإفادة الأطباء أن الحالة العامة للمصاب سيئة ولا يمكن استجوابه حاليا.

أحداث الواقعة كشفها بلاغا ورد للمقدم محمد عبدالمنعم رئيس مباحث قسم شرطة بدر بلاغا من سيدة تدعي "دعاء "، يفيد بقيام كلا "عنتر.ر" وشقيقه "أحمد.ر" بائعي فاكهة ومقيمين بالجيزة، بالتعدي على نجل شقيقتها بالضرب بسلاح أبيض، خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب أولوية الوقوف بأحد الأسواق بنطاق القسم، مما أسفر عن إصابته بطعنة نافذة بالصدر نقل على أثرها لمستشفى بدر الجامعي.

خلال دقائق انتقلت قوة أمنية على لمحل الواقعة، وتم التأكد من صحة البلاغ، وبسؤال شهود العيان تبين وقوع مشاجرة بين 2 من بائعي الفاكهة والمجني عليه بائع خضار داخل السوق بسبب مكان وقوفه وبيعه الخضروات، وبتطور المشاجرة قام أحدهم بطعنه في الصدر باستخدام آلة حادة وتم نقل المجني عليه للمستشفى.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى، أسفرت جهوده عن ضبط المتهمين خلال أحد الأكمنة المعدة لهم، وبمناقشتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وإحالتهما للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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