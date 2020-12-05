الإحصاء: 8.8 ألف جنيه تنفقها الأسر المصرية على التعليم سنويًا

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن الإنفاق على المصروفات والرسوم الدراسية جاء فى صدارة بنود إنفاق الأسر المصرية على التعليم بنسبة 38.6%، يليه الإنفاق على الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية بنسبة 28.3%، وذلك فى ضوء النتائج النهائية لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2019-2020.أضاف جهاز الإحصاء أنه يتذيل بنود الإنفاق على التعليم الملابس والشنط المدرسية بنسبة 7.2%، والانتقالات بنسبة 9.6% وكتب وأدوات مدرسية بنسبة 11.3%.وبلغ متوسط الإنفاق السنوى للأسرة على التعليم للأسر التى لديها أفراد ملتحقين بالتعليم عام 2019-2020 بلغ 8850.6 جنيه تمثل 12.5% من إجمالى إنفاق الأسر على مستوى إجمالى الجمهورية، ويرتفع إلى 12829.8 جنيه فى الحضر مقابل 5720.2 جنيه فى الريف، وتبلغ نسبة الأسر التى لديها أفراد ملتحقين بالتعليم 58.4%.