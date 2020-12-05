تعرف على مواعيد صرف العلاوات الخمس 2021

تستمر عمليات البحث من قبل المواطنين حول معرفة مواعيد صرف العلاوات الخمس 2021 بالبحث عبر المنصات الإلكترونية، من حين لآخر وبشكل قوى، وربما يرجع ذلك إلى الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا المستجدة.

مواعيد صرف العلاوات الخمس 2021

ووفقا لما قاله اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، إن مواعيد صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس من الأموال المتجندة لأصحاب المعاشات خلال صرف معاشات شهر يناير 2021 المقبل، موضحًا أنه تم إجراء دراسة لجميع حالات المنشآت فيما يتعلق بصرف العلاوات الخمسة، حيث تم الصرف لأكثر من 2.5 مليون مستحق بتكلفة 7.5 مليار جنيه خلال العام، من إجمالي 28 مليار جنيه المتجمد من هذه العلاوات





عدد المواطنين المستحقين للعلاوات الخمس 2020

في تصريحات رسمية، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنها ستمنح العلاوات الخمس 2020، للكثير من الموظفين في القطاع الحكومي والخاص، والبالغ عددهم يزيد عن الـ10 ملايين مواطن، كما ستصرف للمتقاعدين في الفترة من 1 يوليو 2005 إلى 1 يوليو 2015، وفقا لما أعلنته. حيث بدأ صرف أول دفعة في يوليو الماضي من العام 2020 الجاري.





جدول صرف العلاوات الخمسة 2020 - 2021

يتم صرف العلاوات الخمس، التي اعتمدتها الدولة خلال الفترة الماضية، كالتالي: فقد تم صرف الشريحة الأولى لنحو 2.4 مليون قائم بالصرف خلال يوم الخميس 1 أكتوبر، ويوم الأحد 4 أكتوبر، بينما سيتم صرف الشريحة الثانية لنحو 2.4 مليون قائم بالصرف يوم الإثنين والثلاثاء الموافقين 5 و 6 أكتوبر، و صرف الشريحة الثالثة لحوالي 1.7 مليون قائم بالصرف خلال يومي الأربعاء والأحد الموافقين 7 و11 أكتوبر المقبل.

صرف العلاوات الخمس الدفعة الثالثة

يقوم المواطن الذي يصرف له المعاش بالحصول على العلاوات من خلال ماكينات الصرف الألي لمن يحملون بطاقات الصراف الآلي ATM المنتشرة على مستوى الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة بداية من أول أيام شهر أكتوبر.





كيفية الاستعلام عن موعد صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس

ويستطيع الذي يريد يريد الاستعلام عن موعد صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس، الدخول عبر الرابط الآتي: www.nosi.gov.eg.





- إدخال اسم الشخص المتقاعد بالبحث بالرقم القومي.





- كتابة اسم الأم للشخص الذي يريد الاستعلام"المتقاعد".





- النقر على كلمة البحث التي توجد أسفل الصفحة.





- وظهور كافة المعلومات الخاصة بالمواطن.





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