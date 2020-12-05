النيابة تطلب تفريغ كاميرات محيط واقعة سرقة 50 ألف جنيه من سيارة بالتجمع

طلبت نيابة القاهرة الجديدة، تحريات المباحث فى واقعة تعرض تاجر لسرقة 50 ألف جنيه من سيارته أثناء توقفها أمام أحد المولات التجارية بمنطقة التجمع الأول، فى القاهرة الجديدة.كما أمرت النيابة العامة بتفريغ محتوى كاميرات المراقبة فى محيط الحادث، لاستكمال التحقيقات.كانت البداية بتلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من تاجر أفاد فيه بأنه توجه لأحد البنوك، وسحب مبلغ مالى قدره 50 ألف جنيه، ثم ركن سيارته أمام أحد المولات، وعقب عودته اكتشف كسر زجاج سيارته وسرقة الحقيبة وبداخلها الـ 50 ألف جنيه.تحرر محضرا بالواقعة وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهم تتبع سير المجنى عليه بعد خروجه من البنك واستغل دخوله المول سرق الأموال من سيارته.وتكثف أجهزة الأمن بالقاهرة من جودها للقبض على المتهم وإحالته للنيابة التى تباشر التحقيق فى الواقعة.