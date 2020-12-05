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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

برلماني لبناني: حملة تستهدف تحميل «الحريري» مسئولية تأخير تشكيل الحكومة

السبت 05/ديسمبر/2020 - 05:12 م
النائب محمد الحجار
النائب محمد الحجار
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اعتبر النائب محمد الحجار عضو الكتلة النيابية لـ "تيار المستقبل"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، أن هناك حملة ممنهجة تستهدف تحميل "الحريري" مسئولية التأخير في تشكيل الحكومة الجديدة.

وأكد النائب الحجار- في حديث لإذاعة (صوت كل لبنان)- أن هذه الحملة غير صحيحة على وجه الإطلاق، مشيرا إلى أنه من الوارد أن يتوجه رئيس الوزراء المكلف في أي لحظة إلى قصر بعبدا الجمهوري ليقدم للرئيس ميشال عون مسودة التشكيلة الحكومية.

ودعا الحجار كل القوى السياسية اللبنانية إلى تقدير مدى صعوبة الوضع الذي يمر به لبنان، لافتا إلى أن المعيار الأساسي الذي يعمل في ضوئه الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة، يستند إلى مبادرة الإنقاذ التي قدمتها فرنسا، آخذا في الاعتبار التوزيع الطائفي في لبنان.

وقال إن الحريري تعهد بمصارحة اللبنانيين بحقيقة الوضع المتعلق بمسار تشكيل الحكومة الجديدة، معربا عن أمله في أن يأتي هذا الأمر في سياق الاتجاه الإيجابي لعملية التأليف الحكومي وعبر الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة.

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