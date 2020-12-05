على عبدالعال ينعى المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق

نعي الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلون.يُشار إلى أن الجلسة القادمة لمجلس النواب، ستعقد برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس يوم 15 ديسمبر الجاري، وهي الجلسة الثالثة في دور الانعقاد السادس.