رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 05 ديسمبر 2020 الموافق 20 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

«خاتم» مرصع بأكثر من 12 ألف ماسة يدخل موسوعة جينيس

السبت 05/ديسمبر/2020 - 10:07 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
دخل خاتم على شكل زهرة مرصّع بأكثر من 12 ألف ماسة إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لكن صانع هذه الجوهرة وهو صائغ هندي في الخامسة والعشرين من العمر فخور به لدرجة رفض طرحه للبيع.

وتضم هذه الجوهرة المسماة "ذي ماريغولد - خاتم الازدهار"، 12638 ماسة وتزن ما ينوف عن 165 غراما.

وقال الصائغ هاريش بانسال من ولاية أوتار براديش في شمال الهند الجمعة لوكالة فرانس برس إن الجوهرة "مريحة ويمكن حملها بسهولة".

وقد رأى هذا "المشروع الحلم" النور قبل عامين، حينما كان يدرس تصميم المجوهرات في مدينة سورات في غرب الهند المصنفة من أبرز مواقع صناعة الماس في الهند.

وأوضح بانسال "لطالما أردت تصميم جوهرة تضم أكثر من عشرة آلاف ماسة"، و"على مر السنوات، استغنيت عن تصاميم وأفكار كثيرة للتركيز حصرا على هذا الهدف".

وهو حطم الرقم القياسي السابق المدرج في موسوعة غينيس أيضا في الهند والعائد لخاتم مرصّع بـ7801 ماسة.

وتلقى بانسال عروضا كثيرة للاستحواذ على هذه الجوهرة لكن "لا نية لبيعها حتى الساعة. إنها مسألة فخر لنا وهي لا تُقدّر بثمن".

موضوعات متعلقة

محاكمة المتهم بحرق «سيدة الإسكندرية» اليوم

مصر تنجح في إعادة الربان فارق محمد المختطف لدى الحوثيين

هل انفردت السعودية بمصالحة مع قطر دون الرباعي؟.. الباز يكشف التفاصيل

أمير الكويت يهنئ قادة دول الخليج بالتوصل لاتفاق نهائى بشأن الأزمة

الصور

image description

انفجار فى محطة كهرباء البخارية بأسيوط وإصابة 5 أشخاص

image description

العثور على جثة سيدة أسفل عقار تحت الإنشاء بدمياط

image description

استعدادات لافتتاح مسجدين في أسيوط بحضور وزير الأوقاف

image description

وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط يفتتحان مسجد الأمير سنان بديروط الشريف

image description

تحجب رؤية النيل.. سحب عائمتين غير مرخصتين بالجيزة (صور)

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي بكورونا

هل انفردت السعودية بمصالحة مع قطر دون الرباعي؟.. الباز يكشف التفاصيل

حقيقة استبدال امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ«الميدتيرم»

أسعار الذهب اليوم السبت 5-12-2020

إنفوجراف

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

«خاتم» مرصع بأكثر من 12 ألف ماسة يدخل موسوعة جينيس

الأمريكيون السود بنيويورك أقل عرضة للإصابة بكورونا الحاد

«ناسا» تشترى تربة قمرية بسعر «لا يصدق»

دراسة تثبت أن هرمون الإجهاد ينشط الخلايا السرطانية

أيام زمان

«خسر مبلغ مالي كبير بسبب لحيته».. حكاية أحمد مظهر مع «عبد المطلب» ونجيب محفوظ

«ستبكي عليك عظامك في قبرك».. حكاية رسالة تهديد لموسيقار الأجيال

«سائق ترام».. اعترافات نجيب محفوظ عن أمنيات لم يحققها

«الرفيق 10»| حققنا كأس العلم لكن سعر الخبز لم ينخفض.. اللحظة الأسعد في حياة «مارادوانا»

مقالات الرأي
ماجد حبته
اعتذار واجب للنيابة العامة
د.كريمة الحفناوى
الفن فى خدمة المرأة.. مسرحية فستان أحمر
د.مينا بديع عبدالملك
الحصرى.. أول من نادى بإنشاء نقابة لقراء القرآن
صفاء النجار
الذكورة السامة «3»
المزيد

الثقافة

روافد تصدر ديوان «تلغرافجى كئيب» للشاعر محمد هلال

أحمد الزلوعى: قابلت نجيب محفوظ وتمنيت لو بقيت معه أطول وقت ممكن (حوار)

دار الكتب تقيم الملتقى الرابع والثلاثين لمبدعي ونقاد أدب الطفل

مظهر شاهين يشيد بـ«الوصية».. ويؤكد دور الفن فى ترسيخ المفاهيم الدينية