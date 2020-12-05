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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

سيولة مرورية في محافظتي القاهرة والجيزة اليوم السبت 5-12-2020

السبت 05/ديسمبر/2020 - 12:52 م
سيولة مرورية
سيولة مرورية
حسام التمساح
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شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية، حيث ظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادى، وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

النشرة المرورية اليوم السبت 5-12-2020

انتظام حركة السيارات
وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق، كما انتظمت الحركة المرورية بالمحاور الرابطة بمحافظتي القاهرة والجيزة في كلا الاتجاهين، وطريق صلاح سالم والنصر ونفق الأزهر والعروبة والاوتوستراد وكوبري أكتوبر وكورنيش النيل.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

الإدارة العامة للمرور

وكثفت الإدارة العامة للمرور من الوجود المروري على الطرق السريعة والمحاور حرصًا على سلامة المواطنين، وتم نشر الخدمات المرورية على مدار 24 ساعة على الطرق والمحاور السريعة والدفع بالأكمنة الأمنية والدراجات البخارية وسيارات الدفع الرباعي.

ووجّه مدير الإدارة بشن حملات رفع السيارات والدراجات المتروكة بمحيط الميادين والمنشآت المهمة، وكذلك حملات رصد متجاوزي السرعات المقررة حفاظا على سلامة الجميع، كما تم نشر الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين تحت إشراف العميد فؤاد الطيب مدير إدارة البحث الجنائي.

وناشدت الإدارة العامة للمرور المواطنين مرتادى الطرق بالالتزام بتعليمات رجال المرور والتى تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

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وأعلنت الإدارة عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق، وهي الالتزام بالتعليمات والقواعد الآمنة، وعدم استخدام الفرامل بصورة مفاجئة، التركيز والتحكم في عجلة القيادة وعدم الانشغال.

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