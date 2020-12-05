حقيقة نقل 33 مصابا بكورونا إلى مستشفى أبوخليفة للعزل فى بورسعيد

قالت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إنها تابعت الأخبار الصحفية غير الصحيحة التي تشير لنقل 33 مصابا بفيروس كورونا من مستشفى مبرة بورسعيد إلى مستشفى أبوخليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية.وأضافت الهيئة العامة للرعاية الصحية، في بيان لها، أن هناك تنسيق كامل بين مستشفيات الهيئة في اطار خطة تحرك للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا في ظل التصاعد المستمر في اعداد الحالات المصابة، لافتة إلى أنه يتم المناورة والتنسيق بين كافة مستشفيات الهيئة وفق سيناريوهات معدة مسبقا ووفقا للسعة التشغيلية للمستشفيات، لضمان تسخير كافة الإمكانيات للتعامل مع الحالات ووفقا لطبيعة الحالات وخطورتها ومجابهة أي تطورات قد تحدث جراء الموجة الثانية من فيروس كورونا التي تجتاح العالم.وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن هناك تنسيق كامل مع الغرفة المركزية لإدارة الأزمة بوزارة الصحة والسكان فيما يتعلق باستقبال وتوزيع الحالات المصابة بفيروس كورونا سواء من داخل بورسعيد أو خارجها، مشيرة إلى إنه في إطار أعمال التطوير القائمة في مستشفى حميات بورسعيد قامت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالدفع بمستشفيتين هما المبرة والحياة بورفؤاد ليتم التعامل من خلالهما مع الحالات المشتبه أو المثبت إصابتها بفيروس كورونا وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى أنها تضع نصب أعينها حياة المرضى وصحتهم أولا وتعمل جاهدة بكافة أطقمها الطبية والإدارية لخدمتهم خاصة في ظل هذا الظرف الصحي الدقيق بمصر والعالم.وتهيب الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والتأكد من صحة ما يتم تداوله سواء من المؤسسات الإعلامية أو مواقع التواصل الاجتماعي لآخبار مضللة من شأنها إثارة البلبلة بين المواطنين، مؤكده أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات بكل حزم.