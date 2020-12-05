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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

إسراء.. تحترف المكياج وماسكات الرعب

السبت 05/ديسمبر/2020 - 01:34 ص
إسراء محمد
إسراء محمد
احمد التمساح
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ساعات طوال قضتها إسراء محمد، في المنزل تفكر في تطوير موهبتها وهي صنع ماسكات الرعب، حيث إنها شاهدت فيديوهات على موقع "يوتيوب" وسألت متخصصين في صنع الماسكات لتطوير نفسها، واستغلت وقت الفراغ في ساعات الحظر بعد انتشار فيروس كورونا لتطوير موهبتها التي كان لديها شغف كبير بها والتي اكتشفتها عن طريق الصدفة.

وقالت إسراء محمد، البالغة من العمر ثلاثة وعشرون عامًا، إنها تعرفت على موهبتها عن طريق الصدفة من خلال تنفيذ بعض الماسكات على شقيقتها الصغيرة والذي نال إعجاب أسرتها وأصدقائها وبدأت في تطوير تلك الموهبة عن طريق مشاهدة الفيديوهات على صفحات الإنترنت، حيث إنها استخدمت أدوات بسيطة في أول مرة مثل المناديل الورقية وبعض ألوان الطعام والصلصال، وبد الموضوع كأنه حقيقي.

باتت "إسراء" تنفذ ما تعلمته على أصدقائها وأقاربها لتجسد عليهم الجروح والحروق وقطع أجزاء من اليد وغيره، معلقة: "جربت على أختي وأصدقائي علشان أطور من نفسي".

وتسعى "إسراء" إلى تطوير موهبتها للعمل بها في مجال المكياج السينمائي لحبها الشديد له، لافتة إلى أنها تستخدم مواد موجودة في كل المنازل، مثل العسل وألوان الطعام والدقيق والفازلين، مؤكدة أن أسرتها وأصدقائها أعطوها كل الدعم لمعرفة موهبتها.

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