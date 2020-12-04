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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئول أوروبى: جونسون ودير فون ربما يناقشان مفاوضات اتفاق التجارة بعد بريكست

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:53 م
جونسون
جونسون
وكالات
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يناقش رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين غدا السبت على الأرجح وضع المفاوضات الخاصة بالاتفاق التجارى الخاص بما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن مسئول بالاتحاد الأوروبى طلب عدم الكشف عن هويته قوله إنه من المتوقع أن يعود كبير مفاوضي بريكست في الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه إلى بروكسل غدا السبت.

وذكر المسئول أنه من المحتمل أن يطلع بارنييه سفراء الاتحاد الأوروبى الـ 27 بعد غد الأحد على آخر المستجدات فيما يتعلق بالمفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى.

وكانت فرنسا قد حذرت في وقت سابق من اليوم الجمعة من أنها يمكن أن تستخدم حق النقض "الفيتو" على اتفاق تجاري غير مشجع لما بعد بريكست بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، حيث تتراجع الآمال في حدوث انفراجة وشيكة بالمفاوضات.

وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمنت بيون إنه "إذا كان هناك اتفاق ليس جيدا، ولا يلبي مصالحنا، وفقا لتقييمنا، فسوف نعترض عليه".

وبينما شدد على أن باريس تريد التوصل لاتفاق، قال لراديو "يوروب 1" إن "كل دولة لها الحق في استخدام حق النقض الفيتو".

وكانت فرنسا تعرب بوجه خاص وبقوة عن رغبة الاتحاد الأوروبي في الاحتفاظ بالوصول إلى مياه الصيد البريطانية بموجب أي اتفاق في المستقبل، وهي مسألة مهمة للغاية للمجتمعات الساحلية الواقعة على كلا جانبي القنال الانجليزي.

وينفد الوقت أمام مفاوضي بريطانيا والاتحاد الأوروبي للتوصل لاتفاق يغطي شروط التجارة وأيضا التعاون في مجال الشرطة والعدالة وترتيبات الأمن الاجتماعي من بين أمور أخرى.

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