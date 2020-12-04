هل انفردت السعودية بمصالحة مع قطر دون الرباعي؟.. الباز يكشف التفاصيل

سلط الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، الضوء على البيان الذي ألقاه الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير خارجية الكويت ووزير الإعلام بالوكالة، الذي أكد فيه أنه جرت مباحثات مثمرة بشأن التقارب الخليجي مع قطر.





وأوضح محمد الباز في برنامجه «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار» أنه لاتوجد مزيد من المعلومات حول ما ذكره البيان الكويتي أو تفاصيل المباحثات التي أجريت.





وتابع: «لا يمكن معرفة هل انفردت السعودية بالتصالح مع قطر دون الرباعي العربي، وهل تخلت السعودية عن الـ13 شرطا التي تم وضعها من أجل المصالحة مع قطر.. ما لدينا من معلومات مؤكدة هو أن هذه هي خطوة البداية، وأن السعودية لم تمنح قطر شيكا على بياض في المصالحة لأن لديها شروط وتحفظات وقطر وافقت عليها».



