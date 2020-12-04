انهيار شرفة منزل بـ«كفرة مليم» في الغربية

شهدت منطقة كفرة مليم التابعة لحى ثان طنطا، بمحافظة الغربية، انهيارا مفاجئا لشرفة منزل دون وقوع إصابات.وعلى الفور انتقل مسئولو حي ثان طنطا، برئاسة الدكتور محمود عيسي رئيس الحى، إلى مكان الواقعة، وتم تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالحي لإعداد تقرير عن حالة المبنى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.