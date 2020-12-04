أول تعليق من جامعة كفر الشيخ على بطل فيديو «سماح بنت شهاب»

قال الدكتور حسن يونس، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، معقبا على مقطع الفيديو المتداول "سماح بنت شهاب" لأحد طلاب الجامعة "مصطفى بوخا" الطالب بكلية التجارة، إن ما يحدث خارج أسوار الجامعة ليست للجامعة صلة به.وأضاف نائب رئيس الجامعة، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه لا علم له بالفيديو ولم يره ولا يخص الجامعة في شيء، وأن كل ما يهم الجامعة هو ما يحدث داخل الحرم الجامعي فقط.وقال مصطفى بوخا، ابن محافظة كفر الشيخ وصاحب فيديو "سماح بنت شهاب"، إن الفيديو كان مجرد تمثيل وكل من تواجدوا معه بما فيهم أدوار أم سماح ووالدها هما أصدقائه، وأن سماح شخصية وهمية وغير حقيقية والفيديو تمثيلي فقط ولا يمت للحقيقة بصلة، وأنه تم تصويره منذ ما يقرب من شهرين.كما قدم بوخا، اعتذاره لكافة الجهات التي تسبب الفيديو في بلبلة عندها، مؤكدا أنه سيستمر في التمثيل ولكن بأسلوب مختلف بعدما تعلم مما حدث.وظهر مصطفى بوخا، في فيديو آخر بثه على صفحته الشخصية بعد مطالب بالتحقيق معه ومحاسبته، قائلا: "الموضوع كان هزار وتهريج وغير حقيقي".