ضبط نصاب يبيع الوهم لضحاياه في الغربية

تمكنت مباحث الأموال العامة بالغربية، من ضبط شخص لقيامه بالنصب على أحد المواطنين بتلقي مبالغ مالية منه بقصد توظيفها واستثمارها له بالمخالفة للقانون.البداية كانت عندما تلقى فرع الإدارة بوسط الدلتا بلاغًا بقيام أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الغربية بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة “العطور” مقابل أرباح مجزية بالمخالفة للقـانون، وتمكن من الحصول على مبالغ مالية مختلفة من الشاكى مقابل حصوله على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصـل المبلغ المالى المسـتولى عليه.وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.