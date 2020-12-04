مناقشات بين «السياحة والطيران» لتشغيل رحلات بسعر مخفض للمصريين

كشف وحيد عاصم عضو مجلس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه تجرى حاليا مفاوضات بين وزارة السياحة والآثار والطيران المدني لتشغيل رحلات طيران إلى المقاصد السياحية خلال إجازة أعياد الميلاد، إجازة نصف العام بسعر التكلفة لتشجيع المصريين على السفر وتنشيط حركة السياحة الداخلية خاصة في ظل التراجع الأوروبي بسبب تداعيات الموجة الثانية لفيروس كورونا، كما أنه لايمكن الاستغناء عن حركة السياحة الداخلية.وأضاف «عاصم» في تصريحات لـ«الدستور»، أن الفنادق على استعداد كامل بتقديم عروض وتخفيضات سياحية؛ للمشاركة في تنشيط السياحة الداخلية والقيام بعمل برامج كاملة تشمل مقعد الطائرة وغرفة الفندق.وأوضح أن المناقشات مستمرة مع وزارة السياحة لبحث أزمة المديونيات والمستحقات على القطاع السياحي التى تمثل عبئا إضافيا عليهم، لافتا إلى أن المستثمرين تقدموا بطلبات إلى وزير السياحة طالبوا بمد فترة السماح لمبادرة المتعثرين بسداد القروض للبنوك في إطار المبادرة الخاصة بالبنك المركزي لدعم القطاع السياحي.