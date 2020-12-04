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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

خالد النبوى يبدأ تصوير «أهل الكهف» خلال أسبوع

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 08:05 م
خالد النبوى
خالد النبوى
محمد قدرى
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استقر طاقم عمل فيلم «أهل الكهف»، من بطولة النجم خالد النبوى، على انطلاق تصوير الفيلم الجديد بالمشاهد المقررة داخل مصر، خلال أسبوع من الآن، بعد اكتمال طاقم العمل بشكل كبير، خلال الأيام القليلة الماضية.
وتعاقدت الجهة المنتجة مع الفنان فتحى عبدالوهاب، مؤخرًا، ليقاسم «النبوى» بطولة الفيلم الجديد، وذلك بعد أيام من المفاوضات، فى ظل مطالبة «عبدالوهاب» بالتنسيق بين تصوير الفيلم الجديد ومسلسله «فوبيا»، الذى يعد بطولته المطلقة الأولى فى الدراما التليفزيونية.
واستقر المخرج عمرو عرفة على المغرب لتصوير عدد من المشاهد الخارجية، على أن يكون ذلك بداية العام الجديد، مع التصوير فى دولة خارجية أخرى، جارٍ العمل على اختيارها، فى الفيلم الذى يشارك فيه: محمد فراج وغادة عادل ومحمود حميدة، من تأليف أيمن بهجت قمر.


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