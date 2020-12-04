«الوطنية للصحافة» تعزي شريف إسماعيل في وفاة والد زوجته

تقدم المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهينة الوطينة للصحافة وأعضاء الهيئة بصادق المواساة والتعازي إلى المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ورئيس مجلس الوزراء السابق في وفاة والد حرم زوجته المهندس محمد عزت كامل، رئيس هيئة قناة السويس سابقا.وكانت هيئة قناة السويس، في نعيها المهندس محمد عزت عادل، رئيس الهيئة الأسبق، أكدت أنه شخصية وطنية فريدة، وأحد أبرز رواد الهيئة الذي ساهم طوال مسيرته البناءة في العمل على رفعة وتطوير قناة السويس، فكان ضلعًا أساسيا في تأميم القناة وارتبط اسمه بكافة الأحداث الهامة ومشروعات تطوير المجرى الملاحي المعاصرة لمسيرته الممتدة على مدار أربعين عامًا.