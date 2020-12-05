أحمد الزلوعى: قابلت نجيب محفوظ وتمنيت لو بقيت معه أطول وقت ممكن (حوار)

ما هو كتابك المفضل؟ ولماذا؟



أول كتاب شجعك للكتابة؟



أقرب بيت شعر إلى قلبك، وهل ينطبق على موقف من حياتك؟



أغرب موقف قابلته في الوسط الثقافي؟



من هو أقرب أبطال رواياتك وقصصك لك.. وما قصته ولماذا؟



هل تذكر أول شيىء كتبته في حياتك؟ وما هو؟



هل هناك شخصية في فيلم مفضله لك؟ ولماذا؟



هل لك موقف مع كاتب أو فنان كبير تذكره دائمًا؟ ما هو؟



ما هي القصة التي تحلم بكتابتها يومًا ما؟



لو معك تذكرتين سينما من تدعوه من شخصيات تاريخية؟



هل تؤمن بالسحر أو الأعمال؟ وهل مررت بموقف شبيه؟



إذا كتب قصة من سطر واحد عن الموت كيف ستكون؟



أحمد الزلوعي كاتب وقاص له مجموعة قصصية تحت عنوان "مملكة الأصوات البعيدة "، وفي هذا الحوارلـ"الدستور" يكشف لنا تفاصيل اللقاء الأول بنجيب محفوظ، وشغفه بقراءة تاريخ العرب قبل الأسلام، وعن تكوينه الأول عبر كتابات طه حسين، والعقاد، وإحسان عبد القدوس.يختلف كتابي المفضل بحسب المجال الذي أنشغل به وقتيًا، فإذا انشغلت بتاريخ العرب مثلًا كان كتابي تاريخ العرب قبل الإسلام للعلامة جواد علي، وإذا انشغلت بمصر القديمة كان موسوعة العلامة سليم حسن، وفي الرواية مثلًا يكون كتابي مائة عام من العزلة لماركيز.مجموعة كبيرة من الكتب التي قرأتها زمن الصبا للعقاد وطه حسين ونجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس وغيرهم.ذو العقل يشقى في النعيم بعقله.. وأخو الجهالة في الشقاوة ينعميسترعي انتباهي دومًا ثقة الجاهل وارتياحه التام لرأيه مقابل قلق الباحث الدائم عن الحقيقة.ذات يوم كان مقررًا لأحد الأصدقاء مناقشة ديوانه في الهيئة العامة للكتاب بالقاهرة،، وقد اجتمعت شلة المنصورة، وسافرنا معًا وكنا قد دعونا أصدقاءنا ومعارفنا من كتاب ومثقفي القاهرة للحضور، وكانت المفاجأة أن أحدًا لم يحضر إلا الناقد والروائي سيد الوكيل فقط، ولولا المجموعة المنصورية لما تمت الندوة، والغريب أن معظم من دعوناهم كنا قد ناقشنا أعمالًا لهم في المنصورة، والأغرب أن أحدًا من الهيئة العامة نفسها لم يحضر!.نجلا.. بطلة قصة جدايل نجلا.. هي امرأة جميلة وقوية في آن واحد، اضطرتها الظروف المجتمعية إلى اتخاذ المظهر الرجولي لتحافظ على حياتها وسط الناس.في الصبا المبكر كتبت مقطوعات نثرية.شخصيات نجيب محفوظ أغلبها لا تنسى.كنا في رحلة إلى الإسكندرية أيام الجامعة، وبينما نحن على الكورنيش لمحت نجيب محفوظ جالسًا في أحد المقاهي المقابلة، كان الوقت ضيقًا لنلحق بالباص لكنني صممت على عبور الطريق لمصافحته ووجدت الزملاء جميعًا ورائي، أحطنا به وحادثناه قليلًا، وكان وقتها ضعيف السمع لكنه رحب بنا ببشاشته المعروفة، وتمنيت لو بقيت معه لوقت أطول لكن برنامج الرحلة كان صارمًا.هي القصة التي تلتصق بذاكرة قارئها فلا تنسى.رمسيس الثاني، والإمام علي.لا.ستكون فارغة لا سطر فيها ولا حتى كلمة