وزير الخارجية الروسي يستقبل قياديا من «البديل الألماني»

يعتزم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الاجتماع مع تينو شروبالا، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي وعضو آخر في الكتلة البرلمانية في موسكو.وقال المتحدث باسم الكتلة البرلمانية، ماركوس شميت، اليوم الجمعة، ردا على استفسار إن الزيارة جاءت بناء على دعوة من البرلمان الروسي.وسيتوجه شروبالا إلى موسكو يوم الاثنين المقبل، برفقة المتحدث باسم شؤون السياسة الخارجية للكتلة البرلمانية للحزب، باول هامبل وبحسب البيانات، من المقرر عقد الاجتماع مع لافروف يوم الثلاثاء.تجدر الإشارة إلى أن شروبالا هو أحد رؤساء حزب البديل من أجل ألمانيا بالاشتراك مع يورج مويتن منذ نهاية عام 2019.وكانت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية ذكرت أمس الخميس أن وفد "البديل من أجل ألمانيا" سيرأسه رئيس المجموعة البرلمانية ألكسندر جاولاند، وقال شميت إن جاولاند لم يتمكن من الزيارة "لأسباب تنظيمية".