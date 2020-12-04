رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 04 ديسمبر 2020 الموافق 19 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محاكمة متهمين بالاعتداء على أمين شرطة بسبب خلافات الجيرة في المرج

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 02:08 م
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
طباعة
أمرت نيابة المرج بإحالة عاطلين للمحاكمة لتعديهم على أمين شرطة بسلاح أبيض بسبب خلافات الجيرة بينهم بمنطقة المرج.

وذكر قرار الإحالة ان المتهمين "إسلام. ع"، "حماده.ع" عاطلين أقروا بتعديهم علي "رامى.م" أمين شرطة محدثين له إصابة بسلاحهم الأبيض بعد مشاجرة نشبت بينهم بمنطقة المرج.

كما أقر المتهمان بأن والدهما أخبرهما بأن أمين الشرطة قام بسبه بأفظع الشتائم بسبب إلقائه القمامة أمام العقار وطلب مننا التشاجر معه وضربه ليسترد حقه، كما أقرا بأنهما كانا متعاطين كمية من مخدر الاستروكس مما جعلهم غير واعيين لما فعلوه.

وكانت بداية الواقعة عندما حرر أمين شرطة بلاغا ضد عاطلين تشاجروا معه فأصابوه بسلاح أبيض "مطواة" بسبب خلافات الجيرة وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

5 رؤوس نووية.. قصة مكالمة أودت بحياة «فخري زاده»

كيفية التسجيل على موقع تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2020 وقيمة كراسة الشروط

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-12-2020

إحالة القضية للجنايات.. طفلة تكشف للنيابة تفاصيل الجريمة: «بابا ضرب ماما بمطواة وجدي خنقها لحد ما ماتت»

الصور

image description

العثور على جثة سيدة أسفل عقار تحت الإنشاء بدمياط

image description

استعدادات لافتتاح مسجدين في أسيوط بحضور وزير الأوقاف

image description

وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط يفتتحان مسجد الأمير سنان بديروط الشريف

image description

تحجب رؤية النيل.. سحب عائمتين غير مرخصتين بالجيزة (صور)

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير الأوقاف لافتتاح مسجدين في ديروط

الأكثر قراءة

شاب يفضح فتاة ليلة زواجها: «مش هخليكي تتجوزي» (فيديو)

مفاجأة.. فيديو «سماح بنت شهاب» المتداول على السوشيال ميديا «قديم»

إحالة القضية للجنايات.. طفلة تكشف للنيابة تفاصيل الجريمة: «بابا ضرب ماما بمطواة وجدي خنقها لحد ما ماتت»

إخلاء سبيل أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد تقديم الأوراق القانونية

إنفوجراف

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

امرأة تواجه اتهامات بإهانة ملك تايلاند خارج السفارة الألمانية

لقاح «كلوفر» يظهر استجابة مناعية قوية في تجارب المرحلة الأولى

اختفاء 67 مليار دولار فى بريطانيا

بـ 250 ألف دولار.. بيع مسدس جيمس بوند في مزاد بأمريكا

أيام زمان

«الرفيق 10»| حققنا كأس العلم لكن سعر الخبز لم ينخفض.. اللحظة الأسعد في حياة «مارادوانا»

الرفيق (9)| «اليوم قطعوا رجلي».. أيام «مارادونا» الصعبة

الرفيق (8): مارادونا.. أسطورة نابولي التي لم يشفع لها التاريخ

رسائل مديحة يسرى لمبعوثات العناية الإلهية لإنقاذ السينما

مقالات الرأي
مدحت بشاى
إنعام محمد على والدراما الاجتماعية
د. محمد عفيفي
مارادونا.. الكرة بين الوطنية والعولمة
جمال طه
كيف واجهت مصر عدائيات سد النهضة؟
ماجد حبته
تكريم سكارليت جوهانسون!
المزيد

الثقافة

الأحد.. صالون أحمد عبدالمعطى فى بيت الست وسيلة

الإثنين.. صالون «تحيا مصر» يكرم الموسيقار حلمي بكر

مناقشة رواية «طبيب أرياف» لـ محمد المنسي قنديل بتنمية المعادي غدًا

سامح محجوب: كيف أدير حوارا مع من يهدر دمي؟