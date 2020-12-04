محاكمة متهمين بالاعتداء على أمين شرطة بسبب خلافات الجيرة في المرج

أمرت نيابة المرج بإحالة عاطلين للمحاكمة لتعديهم على أمين شرطة بسلاح أبيض بسبب خلافات الجيرة بينهم بمنطقة المرج.وذكر قرار الإحالة ان المتهمين "إسلام. ع"، "حماده.ع" عاطلين أقروا بتعديهم علي "رامى.م" أمين شرطة محدثين له إصابة بسلاحهم الأبيض بعد مشاجرة نشبت بينهم بمنطقة المرج.كما أقر المتهمان بأن والدهما أخبرهما بأن أمين الشرطة قام بسبه بأفظع الشتائم بسبب إلقائه القمامة أمام العقار وطلب مننا التشاجر معه وضربه ليسترد حقه، كما أقرا بأنهما كانا متعاطين كمية من مخدر الاستروكس مما جعلهم غير واعيين لما فعلوه.وكانت بداية الواقعة عندما حرر أمين شرطة بلاغا ضد عاطلين تشاجروا معه فأصابوه بسلاح أبيض "مطواة" بسبب خلافات الجيرة وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.