«صحة غزة» تضع شروطًا لأخذ المسحات من المواطنين

كشفت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، عن البروتوكول الأخير المتعلق بوضع شروط لأخذ المسحات من المواطنين، يهدف إلى فحص من هم على سلم الأولوية من المرضى وكبار السن والحوامل.وأشارت عن تطورات الحالة الوبائية وقرار إغلاق كافة أرجاء القطاع، ظهر يوم الجمعة، إلى أن الوزارة تدعم قرار الإغلاق، منوهًا إلى أنه يجب أن يتم التوافق عليه من جميع الجهات وليس من الجانب الصحي فقط.وأكدت أن قرار إغلاق القطاع بحاجة لإجراءات وتقييم من المستوى السياسي وهو من يتخذ القرار.يذكر أنه بالأمس أصدرت كل من وزارة الصحة والداخلية والأمن الوقائي عدة قرارات وإجراءات بهدف الحد من انتشار فيروس "كورونا" في القطاع، من أبرزها الإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وإغلاق كافة مرافق الجامعات والمدارس والمساجد.