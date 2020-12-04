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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

حبس مالكي مطبعة لتقليد أغلفة الشركات الكبرى في الجيزة

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 09:51 م
جريدة الدستور
محمد عيسي
طباعة
أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس مالكي مطبعة بالجيزة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بإنتاج وتصنيع العبوات البلاستيكية والأغلفة المغشوشة والمقلدة غير المطابقة للمواصفات القياسية، والخاصة بكبرى الشركات الوطنية العاملة في مجال تصنيع وإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية.

وأكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، قيام شخصين، مُحددين، بإدارة وتشغيل مطبعة متطورة دون ترخيص، كائنة بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر يتم خلالها إنتاج وتصنيع العبوات البلاستيكية، والأغلفة المغشوشة، والمقلدة غير المطابقة للمواصفات القياسية المصرية، مستخدمين فى ذلك خامات رديئة ومواد كيماوية مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة، ومن خلال أكلاشيهات وأختام مزورة يتم طباعة وتقليد الأختام وتزوير العلامات التجارية الخاصة بكبرى الشركات الوطنية المنتجة للأسمدة والمبيدات الزراعية والأعلاف الحيوانية، ووضعها على تلك العبوات البلاستيكية خلافًا للحقيقة، وطرحها بالأسواق وبيعها للعملاء لتعبئتها بمنتجات الأسمدة والأعلاف، خالية من أي مستندات تفيد بشرعية حيازتها أو مصدرها.

كما أشارت التحريات إلى أن سالفي الذكر يمارسان نشاطهما فى سرية شديدة، وعدم سماحهما لعملائهما بالتردد على المطبعة أو مجرد معرفة مكانها، وأنهما في سبيل ترويج بضاعتهما قد حددا إحدى المناطق العامة بعيدًا عن مكان المطبعة، والتنسيق هاتفيًا مع العملاء وتحديد ميعاد التقابل بمحطة الوزن بالمنطقة الصناعية بمدنية أكتوبر، ومن خلال أحد السائقين العاملين لديهم يتم اصطحاب سيارة العميل والتوجه للمطبعة لتحميل البضائع المتفق عليها والعودة لمكان التقابل دون توجه العميل للمطبعة.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة المُشار إليها بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وضبط مالكيها فني طباعة، وحاصل على دبلوم تجارة، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، كما أمكن ضبط عاملين بالمطبعة.

وبتفتيش المطبعة تم ضبط خط إنتاج متكامل لطباعة العبوات والأجولة الخاصة بكبرى الشركات الوطنية العاملة فـى مجال تصنيع وإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية، وكميات كبيرة من العبوات والأجولة البلاستيكية المعدة للطباعة، وكميات كبيرة من العبوات والأجولة كاملة الطباعة معدة للتوزيع، بالإضافة إلى كمية كبير من الاسطمبات والأكلاشيهات المستخدمة فى الطباعة، وكمية من الأحبار.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

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