«إسبانيا»: تلقيح ما بين 15 و20 مليون شخص ضد كورونا في شهرين

قال رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانشيز، اليوم الجمعة، إن الحكومة تسعى لتلقيح ما بين 15 و20 مليون شخص ضد فيروس كورونا بحلول شهري مايو ويونيو من العام المقبل، وفقًا لسكاي نيوز.وقررت إسبانيا تقديم لقاحات فيروس كورونا المستجد بشكل طوعي ومجاني وستكون متاحة أولا لأول مرة للفئات المعرضة للخطر، وفقًا لخطة تطعيم حكومية قدمها وزير الصحة سلفادور إيلا.وقال الوزير خلال جلسة لمجلس الوزراء، إنه بمجرد أن تمنح الهيئة الوطنية للأدوية الموافقة على لقاح، يمكن أن تبدأ التطعيمات على الفور، وربما يكون ذلك في يناير.وفي البداية، سيتم تحصين المقيمين في دور المسنين والعاملين بها.